Kocaeli'de iki kolu ve bir bacağını kaybetti yaptığı eserlerle hayata tutundu

KOCAELİ'de elektrik akımına kapılıp iki kolu ve bacağını kaybeden Selahattin Genli hayata küsmeden, verdiği kararlı mücadeleyle 35 yıldır ahşap ürünleri üretiyor. Sergilediği yaşama sevinci herkese örnek olacak nitelikte.

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde küçük yaşta elektrik akımına kapılan Selahattin Genli, kollarını ve bir bacağını kaybetti. Tüm olumsuzluklara rağmen yaşama tutunan Selahattin Genli, kollarına takılı aparatlarla 35 yıldır ahşap ürünler ve maketler yaparak satıyor.

Gölcük’te yaşayan evli, 3 çocuk babası Selahattin Genli, 1974 yılında elektrikçi olan babasına yardım ettiği sırada yüksek gerilim hattına kapıldı. Geçirdiği kaza sonrasında 2 kolunun dirsekten aşağısını ve 1 bacağını kaybeden Selahattin Genli, 4 yıl hastanede kaldıktan sonra iyileşerek taburcu edildi. Yaşamı bir anda değişen Selahattin Genli, kollarına bağladığı sopalarla bir taraftan bateri çalarken, bir taraftan da ince işçilik isteyen ahşap ürünler üretmeye başladı. Çerçeve, kaşıklık gibi ustalık isteyen ürünler yayan Selahattin Genli, son yıllarda ise ahşap ev modellerine ağırlık vermeye başladı. Hayallerindeki ev figürlerini doğaçlama bir şekilde ahşap maketler haline getiren Selahattin Genli, ürettiği maketleri satıyor.

"İnsanlar yadırgıyordu"

Babasının yanında çalışırken elektrik akımına kapıldığını söyleyen Selahattin Genli, "1974 senesinde 14 yaşındayken elektrik kazası sonucu, yüksek gerilim hattına kapılarak 2 kol ve 1 bacağımı yitirdim. Bu kazadan sonra 4 yıl boyunca bir hastane dönemim oldu. Almayan Allah canı almıyor. Ben de bunun kıymetini bildim ve hiç uzvuma bakmadım. Bedenimin görselliğine hiç bakmadım. Hayata farklı bir sistemle girmek istiyordum. Kazadan önce, çocukluğumda düğünlere, derneklere, kına gecelerine darbukamla gidip eşlik ederdim. Hastane döneminden sonra ağustos ayında dahi ceketle gezmeye başladım. Ayak protezim takıldıktan sonra gezmeye başladım. İnsanlar bizi yargıladığı, yadırgadığı için geri çekiliyordum. Ben bu sistemde 6-7 sene boyunca kendi savaşımı verdim." dedi.

"Başarımın sebebi kendimle barışık olmam"

Selahattin Genli, "O zamanlar ufak tefek işler vardı. Tam profesyonel değildim. Fındık sürgüsüyle başladım, çerçeve yaptım, at arabası, fayton yaptım. Buradaki başarımın tek bir sebebi vardı. O da kendimle barışık olmamdı. Ama eskiden engelli insanlar çok göz önünde bulunamıyordu. Bir ev yaptım, dağ evi. Hayalimdeki evi yaptım önce. Karadeniz eviydi, kütüğün üzerinde şelaleler vardı. Bunu hayata geçirmeye başladım. Ufak tefek yapmaya başladıkça çevremdeki birkaç güzel insan bunları satın aldı. Bu işin olduğunu gördükçe yapmaya devam ettim. 1985 senesinden bugüne kadar 7 bine yakın ürün çıkardım. Bunların içerisinde kaşıklık, fayton, çerçeve gibi birçok ürün var. Fakat artık yorulmaya başladım. Bunları satabilecek duyarlı insanlara ulaşmak istiyorum. Satabilecek yer arıyorum." diye konuştu.