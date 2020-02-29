Türk hackerlardan Rusya'ya mesaj: Her Türk asker doğar

Türk hackerlar, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi. Siteyi ele geçiren Türk hackerlar, siteye İstiklal Marşı videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını ekledi.

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Türk hackerlardan Rusya'nın en güvenli bölgesine saldırı gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde Türk bayrağı dalgalandı. Hackerlar, ''Her Türk asker doğar'' sözlerini ise sitenin ortasına yerleştirdi.

Sayfada istiklal marşı paylaştılar

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinin alt domaininin az önce ele geçirilmesiyle Türk hackerlar bir kez daha kendilerini gösterdi. İdlib'de yaşanan acı olay sonrasında Rusya ile Türkiye arasındaki gelişmelerden dolayı böyle bir adım attığı düşünülen hackerlar, sitede bir de İstiklal Marşı paylaştı.

İnternet tarayıcısının sekmeler bölümünde yer alan ve ele geçirilen internet sitesine ait olan kısımda ise dalgalanan bir bayrak ve hemen yanında "TSK BURADA" yazısı beliriyor. Konu hakkına henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.