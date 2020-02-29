Sergen Yalçın: Karius’u eleştirmek çok adaletli olmaz bence

Aytemiz Alanyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karius’un 94. golünü yediğinin hatırlatılması üzerine “Kaleci yediğimiz golde ne yapsın. Adam 6 pasın içerisinden kafa vuruyor. Lütfen biraz daha adaletli olalım.'' dedi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuşmasına İblid’de şehit düşen askerleri anarak başladı.

“Haince saldırı takımda herkesi çok üzüntüye boğdu”

Yalçın, çok üzgün oldukları belirterek, “Haince saldırı takımda herkesi çok üzüntüye boğdu. Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara şifa diliyorum. Oyuna gelince; Kazanmak çok güzel. Alanyaspor zor bir deplasman, kolay kolay çıkılacak bir deplasman değil. Çünkü Anadolu’nun bence en güçlü takımlarından birisi, en güçlüsü de diyebiliriz. Çok güçlü bir oyunları var, mücadele gücü yüksek, kaliteli ayakları olan bir takım. Bizim için şu tarafı çok önemliydi, ortaya koyduğumuz güçlü oyun sayesinde kazanmamız bizi en mutlu eden taraftı. Oyuncularımızın her gün biraz daha üstüne koyduğunu daha iyi görebiliyoruz. Hem mücadele anlamında hem de oyunsal anlamda takımımızın yavaş yavaş yukarıya çıktığını görmek bizi mutlu ediyor. Sahada sağlam duran ve dışarıdan iyi görüntü veren bir Beşiktaş takımı vardı. 1-0 mağlupken yenileceğimizi düşünmedik. İkinci yarı aynı mücadeleye devam edince, oyuncularımız bu mücadelenin içine girince kazanmasını bildik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok iyi mücadele ettiler” dedi.

“Yorum yapmak çok zor”

Şehit haberlerinin takımda moral bozukluğu ve durgunluk oluşturduğunu belirten Yalçın, “Moraller bozuk, yabancılar da etkilendi. Maç oynayacağız, oynadığımız maçın önemini yok. Oyuncularımız saha içerisinde unuttular ve iyi performans sergilediler. Bu zor şartlarda üç puan almak çok sevindiriciydi. Geçen hafta ben UEFA kupasına gitmek istemiyorum diye bir şey yazılmış. Ben böyle bir açıklama yapmadım, Biz neden UEFA Kupasına katılmak istemeyelim. Biz Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Hedefimiz oynadığımız müsabakaları kazanmak, nerede bitiririz bilemiyorum. Yorum yapmak çok zor. Önümüzdeki senenin planlamasını da yapacağız ama şu an için erken. Gerideyiz bir sürü maç var önümüzde. Yukarı yaklaşacağız, ne kadar yaklaşacağız onu göreceğiz” diye konuştu.

“Karius’u eleştirmek çok adaletli olmaz bence”

Gol yollarında eksikliğin ve kaleci Karius’un 94. golünü yediğinin hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın, “Kaleci yediğimiz golde ne yapsın. Adam 6 pasın içerisinden kafa vuruyor. Birini eleştirirken; performans iyi olabilir, kötü olabilir, iniş olabilir, gol yiyor olabilir. Tabii eleştirebiliriz, iyi performans göstermiyor diyebiliriz ama bugün yediği golde Karius’u eleştirmek çok adaletli olmaz bence. Biraz empati yapın, kendinizi onun yerine koyun. Arada 2 metre yok, kale ile kafa mesafesi. Orada o topu kurtarabilir mi, tabii kurtarabilir ama yiyebilirde. Lütfen biraz daha adaletli olalım. Bizim oyuncularımın hepsi değerli oyuncular. Final bölümüne gelince ise pozisyona giriyoruz en iyi tarafı bu. Gol atamıyoruz ama pozisyona giriyoruz. Yani ben gol kaçırmaya bakmıyorum, pozisyona girmeye bakıyorum” ifadelerini kullandı.