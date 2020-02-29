İdlib'de rejim hedefleri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre; Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar, 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.