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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası diplomasi trafiğine hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

"Alçak saldırının faillerine gereken karşılık verildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

idlib'deki drama karşı ilave adımlarda mutabık kalındı
İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

Trump, İdlib saldırısını kınadı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

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