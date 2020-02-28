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Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu

Anadolu Ajansı

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede; Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.

Görüşmede; Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda, Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, önceki iki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.

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