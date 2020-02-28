HABER /  GÜNCEL

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

İdlib'den gelen 33 şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kahraman Mehmetçiklerden 5'i için Hatay'da tören yapıldı. Şehitler son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Abone ol

İdlib'de rejimin alçak saldırısında şehit olan 33 askerin cenazeleri ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi.

Şehitlerin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Kimlik tespitinin ardından ailelerine şehadet haberleri verilen şehitlerin evlerine ve baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerlerden beşi için ilk tören Hatay'da yapıldı.

Uzman Çavuş Halil İbrahim Akyaka ile Uzman Onbaşılar Ahmet Alpaslan, Recep Bekir, Ali Taşöz, ve Er Cuma Bağatur için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA
Bakan Akar ve kuvvet komutanları da törendeydi

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

5 şehidin cenazesi daha sonra, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Saldırıda şehit olan 28 askerin cenazeleri de düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak
Erdoğan'dan Putin'e: Rejimin her unsuru Türkiye için meşru hedef
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi! 34 kuruşu buluyor
Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
CHP'nin çağrısına Şentop'tan cevap geldi
Sivas'ta küçük çocuk İdlib şehitlerinin ardından askere alınmak için dilekçe verdi
Hastanın gözyaşında koronavirüs tespit edildi
Burdur'da lise öğrencisi kız elindeki bıçakla intihara kalkıştı
Şehit kimlikleri belli oldu mu 33 şehit nereli isimleri tam liste
Yorumlar