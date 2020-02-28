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Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs verilecek! Bolu Belediye Başkanı açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz." açıklaması yaptı.

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Gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını isteyen Bolu Belediye Başkanı Özcan, göreve geldikten sonra yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimatı vermesiyle gündeme gelmişti.

Başkan Tanju Özcan, "Dün gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Edirne'ye ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs

Mültecilerin Edirne'ye gitmeleri için ücretsiz otobüs kaldırmayı taahhüt ettiklerini belirten Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, yaptığı açıklama şöyle: Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık.

Bizde, Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız.

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