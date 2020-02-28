Suriyeliler tası tarağı topladı Avrupa'ya gidiyor! Sınırdan bomba görüntüler

33 şehit verdiğimiz saldırıya Avrupa sessiz kalınca Türkiye sınırları açtı. Suriyeli mülteciler tası tarağı topladı yollara düştü. Avrupa'a gitmek isteyen mültecilerin bir kısmı yaya olarak yola düşerken bazıları otobüs ve minibüsler kiraladı. Edirne'de tarlalardan ve yollardan Avrupa yoluna düşen mültecilerin görüntüleri geliyor.