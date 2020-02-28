Suriyeliler tası tarağı topladı Avrupa'ya gidiyor! Sınırdan bomba görüntüler
İDLİB'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Suriyeliler için sınır kapılarını açtı. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli göçmenler sınırlara akın etti. Kimileri tarladan kimileri sınır kapılarından geçmeye çalışıyor.
33 şehit verdiğimiz saldırıya Avrupa sessiz kalınca Türkiye sınırları açtı. Suriyeli mülteciler tası tarağı topladı yollara düştü. Avrupa'a gitmek isteyen mültecilerin bir kısmı yaya olarak yola düşerken bazıları otobüs ve minibüsler kiraladı. Edirne'de tarlalardan ve yollardan Avrupa yoluna düşen mültecilerin görüntüleri geliyor.
Avrupa'ya doğru yola çıkan göçmenlerden bazıları sınırın sıfır noktasına ulaştılar. Büyük bir hareketliliğin yaşandığı Edirne'de mülteciler toplanmaya başladılar. Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunan sınırına, tel örgülere dayandı.
Pazarkule Kapısı'na dayandılar : Kara yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na akın ettiler. Türk güvenlik ekipleri sınıra giden mültecilere müdahale etmezken, Yunan askerleri önlemleri artırdı. Pazarkule sınır kapısına yığılan göçmenleri uzak tutmak için Yunan askerleri gaz bombası kullandı.
Sadece karayoluyla değil deniz yoluyla da Avrupa için Suriyeliler harekete geçti. Tası tarağı toplayan Suriyeliler Muğla'nın Bodrum ilçesinden botlarla Yunan adalarına geçmeye çalıştı
İşte sınıra doğru yürüyen göçmenler: