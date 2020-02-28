HABER /  YEREL

Eskişehir karayolunda şüpheli çanta bulundu içinden patlayıcı çıktı

AFYONKARAHİSAR yolu üzerinde şüpheli bir çanta bulundu. Emniyet güçleri, gelen ihbarla harekete geçti. Bomba uzmanları tarafından açılan çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi

Abone ol

Eskişehir Karayolu kenarında 3 adet el yapımı boru tipi plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

Jandarma, dün saat 14.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı Beldesi'nde yol kenarında şüpheli çanta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği alarak, bomba uzmanları, çantayı kontrollü olarak açtı. Çantadan 3 adet el yapımı, basınç etkili boru tipi plastik patlayıcı çıktı. Patlayıcılar imha edilirken, olay yerindeki çanta, parmak izi tespiti için muhafaza altına alındı.

Emniyet güçleri el yapımı patlayıcıları bırakanların belirlenmesi için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Listede 3 hoca var
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi! 34 kuruşu buluyor
Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te kahvehanede oturan amca yeğen silahlı saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması: Kriz tüm sınırları aşmıştır
Sınır kapıları açıldı Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor canlı izleyin
Galatasaray'da Lemina'nın son durumu
İdlib'deki 33 şehit için ABD Büyükelçiliği twit attı : Korkunç saldırı
Türkiye kapıları açtı Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler
Yorumlar