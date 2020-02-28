HABER /  DÜNYA

Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi" açıklaması yaptı.

Abone ol

Esed rejim güçlerinin önceki gece tansiyonun zirve yaptığı İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında 33 asker şehit olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askerlerin İdlib'de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiklerini ve bunun teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." diye konuştu.

"Terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde..."

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti.

Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi.

"Gözlem noktalarındaki askerler için gereken her şeyi yaptık"

Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptı.

"Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi"

Sağlanan mutabakat üzerine ve Rus tarafının ısrarlı talepleri üzerine daha önce İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türk askerine ait gözlem noktaları kuruldu. Türk askerlerin yükümlülükleri arasında militanların faaliyetlerini kontrol etmek, onların terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırgan eylemleri önlemekti. 

Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi, zira militanların önemli bir bölümü onların kontrolü dışında bulunuyor.

"Gereken tüm önlemleri almıştık"

Rusya, Suriye-Türkiye sınırı boyunca Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri almıştı. Ancak Rus tarafının çabaları sayesinde oluşturulan fiili güvenlik bölgesinin derinliği, Adana Mutabakatı'nda belirtilen 5 kilometrelik hattı önemli derecede aşıyor ve de facto olarak 30 kilometreyi buluyor. Güvenlik Konseyi üyeleri, Türk hükümetinin Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri alacağını umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey Rus yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

İlgili Haberler
İdlib'deki 33 şehit için ABD Büyükelçiliği twit attı : Korkunç saldırı Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak 33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 33 şehidimizin isimleri belli oldu! İdlib şehitlerimizin tam listesi ve memleketleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi takdirde...
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Jet Fadıl duruşma öncesi dolandırdığı kişiler tarafından dövüldü hastaneye kaldırıldı
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
'Ahmet Davutoğlu bu pisliği başımıza sen açtın! Allah aşkına bir sus artık...'
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'deki 33 şehit için ABD Büyükelçiliği twit attı : Korkunç saldırı
Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan İdlib'te şehit düştü
Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı
Antalya'da firari suç makinesi saklandığı evinde yakalandı
Okan Buruk: Bu eşleşme hoşuma gitti
Nesrin Cavadzade yorumları böyle tiye aldı Yasak Elma'da Şahika'yı oynuyor
Yorumlar 14 yorum