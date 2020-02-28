Rusya'dan küstah açıklamalar: Türk askeri teröristlerin saldırı düzenlediği yerdeydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi" açıklaması yaptı.

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Esed rejim güçlerinin önceki gece tansiyonun zirve yaptığı İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında 33 asker şehit olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askerlerin İdlib'de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiklerini ve bunun teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." diye konuştu.

"Terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde..."

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti.

Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi.

"Gözlem noktalarındaki askerler için gereken her şeyi yaptık"

Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptı.

"Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi"

Sağlanan mutabakat üzerine ve Rus tarafının ısrarlı talepleri üzerine daha önce İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türk askerine ait gözlem noktaları kuruldu. Türk askerlerin yükümlülükleri arasında militanların faaliyetlerini kontrol etmek, onların terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırgan eylemleri önlemekti.

Türk partnerler bu görevi yerine getiremedi, zira militanların önemli bir bölümü onların kontrolü dışında bulunuyor.

"Gereken tüm önlemleri almıştık"

Rusya, Suriye-Türkiye sınırı boyunca Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri almıştı. Ancak Rus tarafının çabaları sayesinde oluşturulan fiili güvenlik bölgesinin derinliği, Adana Mutabakatı'nda belirtilen 5 kilometrelik hattı önemli derecede aşıyor ve de facto olarak 30 kilometreyi buluyor. Güvenlik Konseyi üyeleri, Türk hükümetinin Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemleri alacağını umduğunu belirtti.