Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti

İDLİB 'de şehit olan askerlerimizin hikayeleri yürek yakıyor. 2018 yılında uzmanlık sınavını kazanan sonrasında da Kuzey Irak'ta yaralanan şehit Nihat Kara'nın 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e giderek vatan savunması yaptığı ortaya çıktı.

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Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı Nihat Kara'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.25 yaşındaki Kara'nın 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ta gazi oldu, 2 gün önce İdlib'e gitti

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Ailesi yıkıldı

Kara ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, evin yakınlarında da hazırda bir ambulans bekletiliyor.