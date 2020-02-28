HABER /  GÜNCEL

Tekirdağlı şehit Nihat Kara Kuzey Irak'ta gazi oldu gönüllü olarak İdlib'e gitti

İDLİB 'de şehit olan askerlerimizin hikayeleri yürek yakıyor. 2018 yılında uzmanlık sınavını kazanan sonrasında da Kuzey Irak'ta yaralanan şehit Nihat Kara'nın 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e giderek vatan savunması yaptığı ortaya çıktı.

Abone ol

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı Nihat Kara'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.25 yaşındaki Kara'nın 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ta gazi oldu, 2 gün önce İdlib'e gitti

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Ailesi yıkıldı

Kara ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, evin yakınlarında da hazırda bir ambulans bekletiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 33 şehidimizin isimleri belli oldu! İdlib şehitlerimizin tam listesi ve memleketleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
33 şehit verdiğimiz saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Jet Fadıl duruşma öncesi dolandırdığı kişiler tarafından dövüldü hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
'Ahmet Davutoğlu bu pisliği başımıza sen açtın! Allah aşkına bir sus artık...'
BM'den Suriyeli mülteciler açıklaması! Türkiye'ye desteğin artırılması çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun, Suriye için yeni tezkereye ihtiyaç yok
AB'den Türkiye açıklaması: Yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi taktirde...
Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak
Valencia'dan corona virüse karşı önlem bütün toplantılar iptal
Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi! Hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?
Yorumlar 1 yorum