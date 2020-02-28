Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştükten sonra en yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki sıcak gelişmeleri 4 ülke lideriyle daha ele alacak.

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Tansiyonun zirve yaptığı İdlib'de, Esad rejim güçlerinin 33 askerin şehit düştüğü hava saldırısı sonrası son dakika haberler peş peşe gelirken diplomatik gelişmelerde hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.

NATO'dan "Türkiye'nin yanındayız" mesajı

Türkiye'nin çağrısı üzerine yapılan İdlib gündemli olağanüstü NATO toplantısı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız" mesajı verdi.

BM'den Türkiye'ye destek çağrısı

Türkiye'den çıkmak isteyen mültecilerin engellenmemesi Birleşmiş Milletler'i harekete geçirdi. BM, uluslararası topluma "Türkiye'ye mülteciler konusunda desteği artırın" çağrısı yaptı.





