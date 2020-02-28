Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi! Hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi
İDLİB'de 33 askerin şehit edildiği saldırısı sonrası Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye’ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.Abone ol
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.
Füzelerin namluları Suriye’ye çevrildi
33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye’ye çevrildiği görüldü.
Hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi
Hatay’ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 33 şehidimizin isimleri belli oldu! İdlib şehitlerimizin tam listesi ve memleketleri