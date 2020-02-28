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Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi! Hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi

İhlas Haber Ajansı

İDLİB'de 33 askerin şehit edildiği saldırısı sonrası Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye’ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Füzelerin namluları Suriye’ye çevrildi

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye’ye çevrildiği görüldü.

Hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi

Hatay’ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

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