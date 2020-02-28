Türkiye'nin kararı sonrası Yunanistan sınıra asker yığdı giriş çıkışlar kapatıldı

İDLİB 'de yaşanan olaylar sonrası ve Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan harekete geçti. Yunanistan sınıra asker yığdı. Giriş çıkışlar kapatıldı mültecileri korkutmak için ses bombaları kullanılıyor.

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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler sınır hattından ve botlarla Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya akın etmeye başladı.

İlk fotoğraflar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan geldi. Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı. Türkiye’nindüzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişler başladı.Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi.

Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı

Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup düzensiz göçmen şişme bot ile denize açıldı. Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı.Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu ’dur’ ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti.

Türk Sahil Güvenliğine ait uçaklar devriye görevinde

Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu Yunanlıların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası’na ulaştı.Bu geçiş anı ise İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi. Bölgede ayrıca Türk Sahil Güvenliğine ait uçakların devriye görevi yaptıkları gözlendi.

Yunanistan sınırı otobüsle kapattı

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti.

Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi.

Ses bombaları kullanılıyor

Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Gelenlerin ülkeye sokulmayacağı duyuruldu

Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.Öte yandan Yunanistan sınıra asker yığarak bölgedeki güvenlik kontrollerini sıklaştırdı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili Yunanistan AB ve NATO yetkilileriyle konuya ilişkin temas halinde olduğunu söyledi.

Bulgaristan güvenlik önlemlerini artırdı

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akımınan karşı 1000 asker göndereceğini duyurdu.Bulgaristan Başbakan Boyko Borissov, Türkiye'de bulunan mültecilerin AB sınırına doğru ilerlemesinden sonra Bulgaristan'ın güneydoğu komşusu Türkiye ile sınır güvenliğini sıkılaştırdığını belirtti. Borissov hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "Çok sayıda kişi olduğuna dair verilerimiz var ... Sınırda maksimum kontrolü sıkılaştırıyoruz" dedi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.