Sınıra doğru hareketlenen mülteciler Yunan sınırına dayandılar!
SURİYE idlib'de 33 şehidimizin ardından Türkiye'nin aldığı Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıların açılması kararı ardından düzensiz göçmenler Yunan sınırına dayandılar. Mülteciler Meriç Nehri'ni böyle geçtiler.
Edirne’de, mülteci hareketliliği devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunan sınırına, tel örgülere dayandı.
Sınıra gelmek için yola dökülen mültecilerin Meriç Nehri'ni geçtikleri anlar böyle görüntülendi.