33 şehidimizin intikamı böyle alındı! Türk jetlerinin Esed'i bombalama görüntüsü
TÜRKİYE İdlib'de verdiği 33 şehidin intikamını anında aldı. Türk İHA'ları havadan Esed rejimini hedef aldı ve bomba yağdırdı. Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.
İdlib'de Esed rejimi Türk askerini hedef alan hava saldırısıyla 33 askerimizi şehit etti 32 askerimizi yaraladı. Türkiye bu kalleş saldırıya misliyle karşılık verdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.