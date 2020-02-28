Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
İdlib'den şehit haberlerinin gelmesinin ardından vatandaşlar Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Rusya'yı protesto etti.
Rusya destekli Esad rejimi tarafından İdlib'de askerlerimize hava saldırısı düzenlendi.
Düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı.
Şehit haberlerinin ardından vatandaşlar İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başladı.
Toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek", "Şehitlerin hesabı sorulacak", "Suriye Rusya'ya mezar olacak" sloganları attı.Grubun başkonsolosluk önünde bekleyişi sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polisleri de bekliyor. Ayrıca 1 tane TOMA'da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.