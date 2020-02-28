POLİTİKA

Hulusi Akar İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Hulusi Akar, beraberindeki daha sonra İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Beştepe zirvesinden sonra bölgeye geçti

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

Son duruma ilişkin brifing aldı talimatlar verdi

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

İdlib'teki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti

İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi’ne gelerek idlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

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