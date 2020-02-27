YEREL

Bursa'daki çarşaflı kuyumcu soyguncuları suç makinesi çıktı

BURSA'da çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve 'silahla öldürmeye teşebbüs' ile 'nitelikli yağma'nın da aralarında olduğu gibi 5 farklı suçtan aranan şüpheliler yakalandı.

Yüzlerine maske takan Adnan A. ve Burhan H., 12 Mart 2019'da Bursa'nın Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda, M.D.'ye ait telefon, cüzdan ve 16 Z 6459 plakalı hafif ticari aracı silah zoruyla gasp ederek kaçtı.

Olaydan iki gün sonra, çaldıkları araçla, çarşaf giyerek Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen iki şüpheli, ellerindeki pompalı tüfekle soygun girişiminde bulundu.

Tüfekleri iş yeri sahibine doğrultup altınları isteyen zanlılar, kuyumcunun, tezgahtaki bant kesici aparatı kendilerine doğru fırlatması üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 80 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

Yıldırım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Söz konusu adreslerde bu kişilere ait iki tabanca, iki çarşaf, eldiven ve dolu fişekler ele geçirildi.

Otomobilini gasp ettikleri sürücüyü bagaja kilitlemişler

Zanlıların, 23 Şubat'ta Gürsu ilçesinde Sunay D.'yi darp edip ellerini bağlayarak kendisine ait otomobilin bagajına kilitlediği belirtildi.

Sunay D.'nin, şüpheliler araçla seyrederken ipi çözüp akünün kutup başlarını sökmesi sonucu Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde otomobili çalışamaz hale getirdiği öğrenildi.

Aracın arızalandığını düşünerek kaçan zanlıların aynı gün yine Erikli'de otomobilini gasp etmeye çalıştıkları Coşkun A.'yı bacağından vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, 24 Şubat'ta Sıddık Ş. ve Tülay P.'nin elleri ile ayaklarının bağlanması, Sıddık Ş.'nin silahla yaralanması, 26 Şubat'ta Yiğitler Mahallesi'ndeki Doğa Parkı'nda Enes G.'nin el ve ayaklarının bağlanması, darp edilerek alıkonulması olaylarını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Adnan A. ve Burhan H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Pendik metro istasyonundaki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması
Tahkim'den Göztepe-Beşiktaş kararı!
İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Almanya'dan Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de patron işçisini döverek öldürdü korkunç görüntüler
Britney Spears çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Ali Koç Ersun Yanal ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldiler
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak
Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir?
Güpegündüz otomobilin içindeki çantayı böyle çaldı
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?