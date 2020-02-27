İzmir'de patron işçisini döverek öldürdü korkunç görüntüler

5 Nisan 2019 gecesi gerçekleşen olayda, Alsancak’ta gece kulübü işleten Hasan Yücel’in, yanında çalışan Mustafa Demir’i darp etmesi sonucu Demir beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.

Karar celsesinde son sözü sorulan sanık Hasan Yücel, olayda hayatını kaybeden Mustafa Demir’in ailesinin, kendisinden 200 bin TL nakit para ile birlikte 20 koyun istediğini ve bunun karşılığında şikayetlerinden vazgeçeceklerini söylediğini anlattı. Mustafa Demir’i oğlu gibi sevdiğini ifade eden Yücel, “Mustafa ile tartışmamızın böyle bir sonuca neden olacağı aklımın ucundan geçmiyordu, pişmanım” dedi.

Olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda olayın ‘kasten öldürme’ olduğuna hükmeden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Yücel’e müebbet hapis cezası verdi.