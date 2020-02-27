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Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Akar "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Akar görüşmelerle ilgili olarak, "Bir noktaya gelindi, sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile de bir görüşme yapacağını söyledi.

Akar, hava sahasının İHA ve SİHA'lara açılması için Rus yetkililerle görüştüklerini duyurdu.

Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

"Meseleye geniş açıdan bakmak lazım biz Türkiye olarak ülkemizin güneyinde istikrarın oluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Rusya ile münasebetimizi biliyorsunuz istikrar oluşması İçin elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de genç, ihtiyarherkes için ağır bir travma var, insanlık dramı var, yapılan budur. Ankara’da Moskova ile görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için umutluyuz, taraflar gayret gösteriyor."

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