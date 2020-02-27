Bülent Arınç'tan olay KHK çıkışı! 'KHK'lılar dağa mı çıksın'

Özel bir TV kanalına çıkan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski meclis başkanı Bülent Arınç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Arınç'ın özel açıklamaları:

KHK'lılar ne yapsın dağa mı çıksınlar?

150 bin kamu görevlisi ihraç edildi. Haksızlığa uğradığını iddia edenler oldu. OHAL kalktı ve bu kişilerden aç kalanlar var. Yüzde 10 nispetinde işe iade edildi. Bu da yeterli değil.

Hakkında takipsizlik kararı verilmiş, beraat etmiş insanlar sadece ihraç edilmekle kalmadı. Yurt dışı çıkış yasağı var, pasaportlarına el konuldu. Kimse iş vermiyor. Ben de isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani. Bunlar da inançlı insanlar. Bir yargı kararına itibar etmeyecekse neye itibar edeceğiz. Bu insanlar eziliyor, yarına dönük güvenleri kalmıyor.