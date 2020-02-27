GÜNCEL

Bülent Arınç'tan olay KHK çıkışı! 'KHK'lılar dağa mı çıksın'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. "KHK'lılar için isyan ediyorum" diyen Arınç, "Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti tarafından eleştirilmeleri durumunda onların da mahrem kalması gereken şeyleri açıklayabileceğini söyledi.

Özel bir TV kanalına çıkan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski meclis başkanı Bülent Arınç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Arınç'ın özel açıklamaları: 

KHK'lılar ne yapsın dağa mı çıksınlar?

150 bin kamu görevlisi ihraç edildi. Haksızlığa uğradığını iddia edenler oldu. OHAL kalktı ve bu kişilerden aç kalanlar var. Yüzde 10 nispetinde işe iade edildi. Bu da yeterli değil.

Hakkında takipsizlik kararı verilmiş, beraat etmiş insanlar sadece ihraç edilmekle kalmadı. Yurt dışı çıkış yasağı var, pasaportlarına el konuldu. Kimse iş vermiyor. Ben de isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani. Bunlar da inançlı insanlar. Bir yargı kararına itibar etmeyecekse neye itibar edeceğiz. Bu insanlar eziliyor, yarına dönük güvenleri kalmıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler Marmaris'te son dakika deprem haberi
İstanbul'daki tarihi kilise satılığa çıkarıldı büyük kriz çıktı
Guardian Gazetesi'ne göre Facebook kullanıcıları bilgilerini satmaya hazır
ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar
Ünlü restoran Kaşıbeyaz konkordatodan çıkmayı başardı
Derbi sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Denizli'de iki otomobil çok fena çarpıştı! Saniye saniye kameralarda
Sağlık Bakanı Koca sınırda açıklamalarda bulundu! Türk vatandaşlarını uyardı
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Regaib Kandili namazı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İdlib açıklaması! Hazırlıklar tamamlandı
Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e Gezi tepkisi
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı
Duası gerçekleşmedi diye bakın ne yaptı
Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüzde 1487 zam mı olur bu harita korkuttu