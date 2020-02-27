Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkarmasına bakın ne dedi

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yılmaz'ın kendisinden ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla büyük şaşkınlık Samyeli, Yılmaz'ın Instagram'da kendisini takip etmeyi bıraktığını duyunca tepkisini belli etmeden duramadı.

"Benim haberim yok"

Dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.

Cem Yılmaz'ın adını duyunca panik olmuştu

Geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular karşısında panik yaşamıştı. Aracıyla muhabirlerin yanında uzaklaşmak isteyen Samyeli, panik yapınca kameramanın ayağını ezmişti.