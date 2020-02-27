İstanbul'da polis belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu

Alınan bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde ismi öğrenilemeyen görevli bir polis iş çıkışı evine gitmek için M1 Yenikapı-Havalimanı metro otogar istasyonuna girdi.

Arkasından yanaştı belindeki silahını aldı

Polis durakta metro beklerken, arkasındaki bir kişi memurun belindeki silahı aldı. Bu sırada polis ve şüpheli arasında arbede yaşandı.

Silahı alıp kaçtı

İsmi öğrenilemeyen şüpheli polis memurunu silahı ile ayağından vurdu. Daha sonra, şüpheli silahı da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık durumu iyi

Bu arada, yaralanan polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.