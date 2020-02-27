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Survivor 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Adada açlık krizi

TV8 Ekranlarında yayınlanan Türkiye 'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor 2020 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020 yarışması 8. bölümü geride bıraktı.  

Survivor’da ilk eleme adayı Damla Can Göçen’in ardından ikinci ve üçüncü eleme adayları en çok SMS alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. İkinci eleme adayı Tuğba Melis Türk olurken, üçüncü eleme adayı ise Mert Öcal oldu. Haftanın eleme adayları arasında en az SMS oyunu alan Tuğba Melis Türk Survivor 2020’ye veda eden ikinci isim oldu.

Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacak. Hereksin merakla beklediği Survivor 9. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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