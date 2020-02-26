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Antalya'da 40 metreden denize atlayan kişiyi görenler şaşkına uğradı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

Konyaaltı Varyantları'na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte kendini denize bıraktı. Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen adı öğrenilemeyen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi. Bu kişinin denize düştükten sonra ellerini havaya kaldırmasıyla arkadaşları alkışladı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

'Antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten ölüme meydan okurcasına atlaması şaşkınlığa neden oldu.

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