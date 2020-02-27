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Güvercin 12. bölüm 2. fragmanı

Güvercin dizisi 12. yeni bölümüyle 1 Mart 2020 Pazar akşamı Star'da olacak. Güvercin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Güvercin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güvercin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Güvercin 1 Mart 2020 Pazar akşamı Star'da...

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. 

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur. 

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

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