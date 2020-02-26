Çin’de virüs bulaşan hastalarla iletişime kartlı çözüm

Çin’den dünyaya yayılan korona virüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu. Jiangxi kentinden Wuhan’a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, korona virüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.

Dünyadaki korona virüsü vaka sayısı ise 81 bin 279’a yükseldi.