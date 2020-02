Kardashian ailesi karıştı! Kim ve Kourtney'den yumruk yumruğa kavga

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi, ‘Keeping Up with the Kardashians’ın yeni sezon tanıtımıyla gündemde. 18. sezonuna girmeye hazırlanan programın ilk bölümüne Kim ve Kourtney’nin kavgası damga vuracak gibi görünüyor.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde iki kardeşin hararetli bir şekilde tartıştığı görülüyor. Tanıtımda Kourtney elindeki içeceği Kim’e fırlatarak “Söyleyecek bir şeyin yok mu?” derken, neye uğradığını şaşıran Kim de altta kalmadı.

Bir anda ayağa kalkarak Kourtney’nin üzerine yürüyen Kim, ablasına yumruk atarken, “Bir daha bana böyle gelme” dedi. Olayın detayına daha fazla yer verilmezken tanıtım diğer görüntülerle devam etti.

Programın hayranları iki kardeşin arasında bu derece kavga edecek ne olduğunu tartışmaya başladı.