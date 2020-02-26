MAGAZİN

Kardashian ailesi karıştı! Kim ve Kourtney'den yumruk yumruğa kavga

Kardashian ailesinin ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' şovunun 18. sezon tanıtımı yayınlandı. Görüntülerdeki Kim ve Kourtney'nin kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi, ‘Keeping Up with the Kardashians’ın yeni sezon tanıtımıyla gündemde. 18. sezonuna girmeye hazırlanan programın ilk bölümüne Kim ve Kourtney’nin kavgası damga vuracak gibi görünüyor.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde iki kardeşin hararetli bir şekilde tartıştığı görülüyor. Tanıtımda Kourtney elindeki içeceği Kim’e fırlatarak “Söyleyecek bir şeyin yok mu?” derken, neye uğradığını şaşıran Kim de altta kalmadı.

Bir anda ayağa kalkarak Kourtney’nin üzerine yürüyen Kim, ablasına yumruk atarken, “Bir daha bana böyle gelme” dedi. Olayın detayına daha fazla yer verilmezken tanıtım diğer görüntülerle devam etti.

Programın hayranları iki kardeşin arasında bu derece kavga edecek ne olduğunu tartışmaya başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beylikdüzü'nde AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı
Maria Sharapova kariyerine son verdi
Kütahya ve Hatay'da korona virüs paniği! Biri İran üzerinden gelmiş
Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip çıktı! Eski Vekil Aytuğ Atıcı adaylığını açıkladı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan skandal açıklama! Türkiye askerlerini geri çekmeli
Cumhurbaşkanlığı önünde kendini yaktı! Dehşete düşüren görüntüler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da 40 metreden denize atlayan kişiyi görenler şaşkına uğradı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: 'Yazılanlara çizilenlere kulak asmıyorum'
İkinci cemre düşmesi ne zaman 2. cemre nereye düşecek?
TRT canlı yayında talihsiz kaza! Poşet yüzüne yapıştı
Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na zam sitemi
3 aylar tek gün oruç tutulur mu perşembe günü oruç tutulmalı mı?
Dr. Ramazan Kurtoğlu'un coronavirüs açıklaması şaşırttı
BİLSEM sınav sonuçları 2020 BİLSEM online sonuç sorgulama