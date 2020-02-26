MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ 1970 model Chevrolet aracıyla görüntülendi! Müjdeyi verdi

1970 model Chevrolet Monte Carlo arabasıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesinin de müjdesi verdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün gece yeni aldığı 1970 model Chevrolet Monte Carlo aracıyla ilk kez görüntülendi. TV100’e konuşan Tatlıtuğ, yeni projesini de ilk kez açıkladı.

21 Şubat’ta eşi Başak Dizer’le 4. evlilik yıldönümünü Çanakkale’de kutlayan Tatlıtuğ, “Çok mutluyuz, 4. Yılı bitirdik… Başak’la beraber Çanakkale’deydik. Biliyorsunuz biz fırsat buldukça doğaya kaçan bir çiftiz” dedi.

Başarılı oyuncu yeni projesi hakkında da şunları söyledi:

“Tiyatro yapmak benim gönlümde var ama başka yeni gelişmeler oldu. Dijital platforma bir dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene artık dizi yapmak istiyorum. Yaza da bir sinema filmim var. O da değişik bir hikâye… Ben böyle değişik şeyleri yapmayı arzu ettiğim için o hikâyeyi de çok beğendim.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Yürekliysen çık karşıma
Eski Beyaz Saray doktoru itiraf etti! Donald Trump’ın yemeklerine gizlice karıştırıyorduk
Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüz 1487 zam mı olur bu harita korkuttu
Milli Takım'ın maçları için Corona virüs tehlikesi
Gözler Ankara'da! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıya hakaret eden Kılıçdaroğlu'na tepki!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aleyna Tilki setten paylaştı! 'Aleyna Baba'ya bu yakışır'
Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor
Açık lise sınavları tarihleri 2020 bahar dönemi sınav takvimi
İzmir'de seyir halindeki işçi servisi yandı
Selin Ciğerci sahnede bayıldı! 'Alkol aldı bayıldı olmasın...'
Aslı Hünel kimdir eşiyle gündemde Aslı Hünel yaşı kaç?
Soylu: “Özel harekat polislerini göreceğimizi tahmin edemezdik”"
65 yaş aylığı 2020 ilk ödeme ne zaman kaç para verilecek?