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Defne Samyeli, karların üzerinde mayo ile pozlar verdi

Defne Samyeli, bir dergi çekimleri için Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile pozlar verdi. Samyeli o anları Instagram hesabından paylaştı.

Uzun süre aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Defne Samyeli, müzik çalışmalarına hız verdi. Samyeli son olarak ise Alem Dergisini'nin yeni sayısı için iddialı pozlar verdi.

Erzurum'daki kış turizmi merkesi Palandöken'de karlar üzerinde siyah mayosu ile pozlar veren Defne Samyeli o anları Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

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