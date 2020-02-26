MEDYA

Hercai 34. bölüm 2. fragmanı

Hercai dizisi 34. yeni bölümüyle 28 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 28 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Pompeo: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
Hasan Ruhani'den koronavirüs açıklaması
Davutoğlu'na 63 koruma 10 araç yetmedi!
Erdoğan'ın doğum günü için özel video
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: İnsan onuruyla bağdaşmayan...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 544. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm 2. fragmanı
Eskişehir'i sarsan cinayet! Zehra nişanlısının boğazını kesip öldürdü
Zemheri 7. bölüm 2. fragmanı
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hitap
3 aylar karşılama mesajları 2020 resimli yeni 3 aylar mesajları
60 saniyede bugün (25 Şubat 2020)
2020 KPSS sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi