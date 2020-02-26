YEREL

Yalova'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yalova’da bir kedi yemek yerken kafasını konserve kutusuna sıkışırdı. Kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay Yalova’nın merkez ilçesine bağlı Elmalık Mahallesinde meydana geldi. Sokakta bir kedi kafasını konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, kedinin sıkışan kafasını çıkarmakta başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kedinin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Kafası kurulan kedi olay yerinden uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.

İtfaiye ekipleri ise vatandaşları sokak hayvanları için bırakılan yem kapların geniş olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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