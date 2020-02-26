Aleyna Tilki setten paylaştı! 'Aleyna Baba'ya bu yakışır'

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da öne çıkıyor. Yaptığı yorumlarla kimi zaman kafa karıştıran Tilki, kendisine yakıştırdığı ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden bir video paylaşımında bulundu.

‘Yalan’ adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin uydurduğu ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi:

“Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba’ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür.”

ÜÇ FARKLI ALEYNA

Ayrıca Tilki fotoğraf paylaşımına şu yorumu yazdı: "Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri ALEYNA BABA... Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bir baba ruhuyla, kuliste de öyleyiz... Diğer göreceğiniz Aleynalar da benim gerçekliklerim... Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar..."