MAGAZİN

Aleyna Tilki setten paylaştı! 'Aleyna Baba'ya bu yakışır'

Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, setten yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiriyor. Aleyna'nın son paylaşımı ise 'Aleyna Baba' hakkında oldu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da öne çıkıyor. Yaptığı yorumlarla kimi zaman kafa karıştıran Tilki, kendisine yakıştırdığı ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden bir video paylaşımında bulundu.

‘Yalan’ adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin uydurduğu ‘Aleyna Baba’ lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi:

“Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba’ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür.”

ÜÇ FARKLI ALEYNA
Ayrıca Tilki fotoğraf paylaşımına şu yorumu yazdı: "Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri ALEYNA BABA... Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bir baba ruhuyla, kuliste de öyleyiz... Diğer göreceğiniz Aleynalar da benim gerçekliklerim... Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar..."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Yürekliysen çık karşıma
Eski Beyaz Saray doktoru itiraf etti! Donald Trump’ın yemeklerine gizlice karıştırıyorduk
Coronavirüsü N95 maskesi fiyatları fırladı! Yüz 1487 zam mı olur bu harita korkuttu
Milli Takım'ın maçları için Corona virüs tehlikesi
Gözler Ankara'da! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıya hakaret eden Kılıçdaroğlu'na tepki!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor
İzmir'de seyir halindeki işçi servisi yandı
Açık lise sınavları tarihleri 2020 bahar dönemi sınav takvimi
Selin Ciğerci sahnede bayıldı! 'Alkol aldı bayıldı olmasın...'
Soylu: “Özel harekat polislerini göreceğimizi tahmin edemezdik”"
Aslı Hünel kimdir eşiyle gündemde Aslı Hünel yaşı kaç?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara'ya inen uçakta ilgili açıklama
65 yaş aylığı 2020 ilk ödeme ne zaman kaç para verilecek?