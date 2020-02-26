DÜNYA

Hindistan'da Müslümanlara Hindu zulmü camiler yakılıyor

Hindistan’da Müslüman karşıtı şiddet çığrından çıktı. Müslümanlara saldıran radikal Hindular, camileri ateşe verip, tek tek yakaladıkları müslümanlara sokak ortasında işkence edip, sokaklarda sürüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen saldırılarda, şu ana kadar en az 20 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Hindistan'dan gelen görüntüler vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini grubun mensuplarının vatandaş olmasını kolaylaştıran ancak Müslümanları kapsam dışı bırakan "vatandaşlık yasası"nın sebep olduğu protestolar sürüyor. Dün başkent Yeni Delhi'de çıkan olaylarda 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölenler arasında başından vurulan polis de var

ABD Başkanı Donald Trump'ın da şehirde bulunduğu sırada meydana gelen eylemlerde yasayı destekleyenler ve karşı olanlar sokaklara döküldü. Aylarca süren protestoların devamında polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Yeni Delhi polisinin yaptığı açıklamaya göre protestocular polise taş fırlattı, binalara zarar verdi ve bazı araçları ateşe verdi. Ölenler arasında kafasından silahla vurulan bir polis memuru olduğu da belirtildi.

Camiler yakıldı, insanlara sokaklarda işkence edildi

Bölgeden gelen görüntüler vahşeti ortaya koydu. Hindistan'da sokaklarda öldüresiye dövülen Müslümanların camileri de tahrip ediliyor. Yeni Delhi’de radikal Hindu çeteler Müslümanları öldüresiye dövüp caddelerde sürükleniyor. Yeni Delhi'de Hindular Müslümanların evlerine zorla giriyor, dövüyor, yakıyor, yıkıyor ve hatta öldürüyor.

Polis yetmedi siyasetçiler orduyu göreve çağırdı

Delhi'nin en yüksek rütbeli yerel siyasetçisi Arvind Kejrival, bu sabah saatlerinde hâlâ devam eden olayları polisin kontrol altına alamadığını söyleyerek ordunun duruma müdahale etmesini ve hükûmetin sokağa çıkma yasağı ilân etmesini talep etti. 

CNN'en az 150 yaralı var

CNN International'a konuşan bir sağlık yetkilisine göre en az 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazılarında kurşun yaraları bulundu. Al Jazeera'nın aktardığına göre, yasanın destekçileri Müslümanların evlerini hedef aldı, ancak polis bu duruma müdahale etmedi. Hindu milliyetçiler tarafından bir camiinin yakıldığı belirtildi.

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