Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara'ya inen uçakta ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana dek Türkiye'de koronavirüs görülmedi ama görülmeyeceği anlamına gelmez. Kontrollü olmak zorundayız" dedi.

Canlı yayında açıklamalar yapan Fahrettin Koca, Çin ve İran'a uğrayanların 14 gün boyuncu gözlem altına alındığını söyledi.

Bakan Fahrettin Koca 'Risk kapıya geldi bölgeye yayıldığını görüyoruz" dedi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

- "Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."

-Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız"

-"(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur."

-"Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor"

Türkiye'ye gelen her Türk vatandaşlarımızı hemen almak niyetinde değiliz. Tedbirleri kabul eden kişileri gelmek istiyorlarsa alacağız.

Uçakta virüs var mı?

-Uçak içinde Kum ve Meşet teması olan yolcu olmasın diyorsunuz. Bu yolcuların karantinaya alınması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunun varlığını görünce hassasiyet gösterip 14 gün karantinaya alıyoruz.

Türkiye'nin indirmediği uçak

-Bir uçakta virüs olduğu ihtimali öğrenince uçağı Türkiye'ye indirmedik. Bizzat ben uğraştım. İçinde Türk vatandaşı olmadığı için biz indirmedik devamında doğu Avrupa ülkesine indi. Uçak bir THY uçağıydı. Mürettabatımızı orada 14 gün karantinada tuttuk. Riskleri ülkeye sokmak istemedik.