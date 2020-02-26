MAGAZİN

Selin Ciğerci sahnede bayıldı! 'Alkol aldı bayıldı olmasın...'

Şarkıcı Selin Ciğerci yoğun tempoya dayamadı ve sahnede bayıldı. Ciğerci hakkında kötü yorum yapılmaması için mekan çıkışında açıklama yapmadı da ihmal etmedi.

Son dönemde kendi markasını kuran ve sık sık matinelere giderek sahneden bir an olsun inmeyen Selin Ciğerci yoğun tempoya dayanamadı. Selin Ciğerci, önceki gece Etiler'deki sahne aldığı bir mekanda sahnede bayıldı. Mekan kapısına ambulans çağrıldı.

Ambulansa gerek olmadığını söyleyen Ciğerci, "Mekanda alkol aldı bayıldı olmasın diye konuşma gereği duydum, öyle bir şey yok birden fenalaştım, çok yorgunum uykusuzluktan diye düşünüyorum" dedi.


Ciğerci açıklamasının devamında ise "hayatta her şey sağlık" diyerek evine gitti. Ciğerci'nin yanında eşi Gökhan Çıra da vardı. (Uçankuş)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'da 'Kara Ocak' katliamının emrini veren Sovyet general öldü
Fehmi Koru'dan dikkat çeken Suriye yazısı Koru ne demek istedi
Mustafa Varank'tan kritik açıklama: Çin'den ülkemize kayma durumu var
Çin'den İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderildi
Ünal Aysal'ın elektrik şirketi iflas etti
Kredi ve kredi kartı hizmetlerinden artık Merkez Bankası sorumlu olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soylu: “Özel harekat polislerini göreceğimizi tahmin edemezdik”"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara'ya inen uçakta ilgili açıklama
27 şubat ne kandili var 2020 kandil tarihleri
Adana'da otogardaki silahlı çatışma kamerada
İstanbul’da oto tamircide nitrojen dolu lastiğin patlama anı kamerada
İtalya'da coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı arttı! Avrupa diken üstünde
Yalova'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Zehra Tanülkü kimdir Turgay Tanülkü'nün eşi ne iş yapıyor?