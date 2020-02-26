Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yargıyı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki!

Bakan Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında Osman Kavala'nın beraat ettikten sonra 15 Temmuz davası ile ilgili başka bir dosyadan dolayı yeniden tutuklanmasını ilişkin yargıya ağır hakaretler içeren sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz.