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Silivri'de iki genç kıza otomobil çarptı! Akıl almaz kaza kameralarda

SİLİVRİ'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, fırından çıkan iki genç kıza çarptı. Gençler olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Silivri, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iki kız öğrenciye çarptı. Feci kazada öğrenciler ve otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Erdem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada fırından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Duygu K. ve İpek P. isimli 2 öğrenciye çarptı. Otomobil yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

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