Bombalı eylem yapacaklardı İstanbul'da yakalandılar

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PPK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.

Eylem hazırlığı yapıyorlardı

Sahte kimliklerle illegal olarak ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen; devlet büyüklerine, il emniyet müdürlüklerine, stratejik yerlere yönelik eylem hazırlığında olan A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul’da yaşayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristiler yakalandı.

10 kilogram patlayıcı, tabanca ele geçirildi

Operasyonda 10 kilogram patlayıcı, tabanca ve susturucu ele geçirildi. PKK/KCK üyesi olan iki teröristin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor.