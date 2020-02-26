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Reynmen'den Ece Erken'e olay gönderme

Ece Erken'in sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan Reynmen için söyledikleri tekrar gündeme geldi. Şarkıcı Reynmen ise Ece Erken'in evli bir adamla birlikte olmasına sosyal medya hesabından misilleme yaparak göndermede bulundu.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken şarkıcı Reynmen'e programdan sert sözler ve açıklamalarda bulunmuştu. Reynmen ise Ece Erken'in evli adamla birlikte olmasından sonra hikayesinde Ece Erken'ê gönderme de bulundu.

"DİNİME KÜFÜR EDEN MÜSLÜMAN OLSA"

Ece Erken'in program da 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf.. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?" demesinin üzerineReynmen ise " Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan.. Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın.." dedi. Kaynak: Reynmen'den Ece Erken'e misilleme

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