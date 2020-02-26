POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu kendisini emperyalistlere satmıştır

AK Parti Grup Toplantısında partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir."

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