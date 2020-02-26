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Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti grubunda doğum günü klibi izletildi!

66. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün AK Parti grup toplantısında doğum günü sürprizi olarak özel bir klip hazırlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. 

Grup toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ön bir konuşma yapması sonrasında hazırlatılan özel klibin izlenmesine geçildi. 

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