Müge Anlı'da kayıp üç kız bakın nerede bulundu canlı yayında yeni açıklama

ATV ekranlarında haftaiçi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Isparta'da geçen hafta kaybolan kızlar aranmaya başlanmıştı. Canlı yayına katılan gözü yaşlı anneler, kızlarını bulmak için yardım istemiş programa bir çok yerden ihbarlar gelmişti.Bütün bu arama çalışmalarından sonra dün akşam saatlerinde sevindirici haber geldi ve 3 genç kız İzmir'de bulundu. Bu gün canlı yayında Müge Anlı konu ile ilgili bakın ne dedi.

Bu gün canlı yayında ise genç kızlarla ilgili Müge Anlı şu açıklamaları yaptı;"Dün İzmir'de dikkatli bir izleyicimiz sayesinde kızlarımız bulundu.İzmir Emniyet Müdürlüğüne başta olmak üzere tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.

Kızları bulan Fazıl Yavaş ise canlı yayına katıldı ve kızları nasıl bulduğunu anlattı. Fazıl bey; "Sabah programı izledim. Sonra evden çıkarken hanıma 'Ben bu gün bu kızları bulurum' dedim o şekilde çıktım. Hanımda bul gel o zaman dedi. İçimede de doğmuş. Buca'ya gitmiştim. Buca'dan belediye otobüsüne bindim. En arkaya oturdum. İlk duraklardan olduğu için boştu otobüs. Benden 5-6 durak sonrası kızlar bindi otobüse. Geldiler bana doğru bakan koltuklara oturdular tam karşıma oturdular yani. Telefondan onlara belli etmeden kesinleştirmek için programın videosunu izledim.Onlar olduğunu kesinleştirdim.

-Daha sonra Konak'ta iner inmez sizi aradım. Sizin arkadaşlar polisi aramamı söyledi. Polisi aradım.Polisi aradıktan sonra yunus ekibinden arkadaşlar beni aradılar. Otobüsten indikten 6-7 dakika sonra yakalanmışlardı"