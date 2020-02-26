POLİTİKA

Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na zam sitemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin geçtiğimiz günlerde ulaşımda aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin geçtiğimiz günlerde ulaşımda aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarihi Kapalıçarşı’da incelemelerde bulunduğu sırada bir vatandaş, “Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; ‘Ulaşımı indireceğim. Her şey çok güzel olacak’ demiştiniz, olmadı. Yüzde 35’i kabul etmiyoruz” sözleri ile tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kapalıçarşı gezisine, bir vatandaşla yaşadığı “ulaşım zammı diyalogu” damga vurdu. Ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zammı protesto eden vatandaş, İmamoğlu’na, “3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız” diyerek bağırdı. İmamoğlu’nun kendisine doğru geldiğini gören vatandaş bunun üzerine konuşmasına devam ederek, “Yüzde 35 neden? Eyvallah, eyvallah. 3 lira yapın. Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; ‘Ulaşımı indireceğim’. ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştiniz, olmadı. Başkanım, yüzde 35’i kabul etmiyoruz” sözleri ile tepki gösterdi.
İmamoğlu ise, “Biz keyif almıyoruz. Şimdi zam yapmasam, 1 sene sonra daha kötü durumda. Ulaşımla ilgili, hizmetle alakalı hem standart sorunu var hem başka problemler var” dedi.

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