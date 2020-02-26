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Dr. Ramazan Kurtoğlu'un coronavirüs açıklaması şaşırttı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Dr. Ramazan Kurtoğlu, tüm dünyayı tedirgin eden coronavirüsün insanları korkutmaya yönelik bir oyun olduğunu belirterek "Elimde dokümanı, belgesi var" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs, CNN Türk ekranlarında masaya yatırıldı. Birbirinden önemli konukların ağırlandığı programda Dr. Ramazan Kurtoğlu, ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Coronavirüsün küresel bir oyun olduğunu belirten Kurtoğlu "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bir oyun bu. Amerika'da iki üniversite bu oyun üzerine yıllar önce bir araştırma yapıyorlar. Bu oyunun herhangi bir yerinde herhangi bir noktada virüs veriyorlar. Elimde dokümanı, belgesi var. Sanal dünyada bütün tedbirlere rağmen virüsün yayılmasını önleyemiyorlar. Sonra serverleri kapatarak oyunu yeniden başlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

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