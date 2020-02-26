Maria Sharapova kariyerine son verdiğini açıkladı

Tenis dünyasının efsane isimlerinden 32 yaşındaki Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde 5 grand slam'i bulunan Rus raket, 2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."