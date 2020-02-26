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Fatih'te kadına saldıran kişiye meydan dayağı kamerada

Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevreye tehdikler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı.  Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. 

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