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Vatandaşa Corona Virüsü sorduk

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (coronavirus) tüm dünyayı alarma geçirdi. Peki halk konuya ne kadar hakim?

Corona Virüsü vakaları dünyada hızla artmaya devam ederken hastalığın belirtileri ve bu hastalıktan korunma yollarının nasıl olması gerektiği merak ediliyor. Corona Virüsü Çin'in Wuhan eyaletinden yayılıp öncelikle Çin'i ve sonrasında tüm dünyayı tehdit eden bir hale dönüştü.

Vahşi hayvanların tüketilmesinin engellendiği Çin'de hastalığın çeşitli vahşi hayvanların yenmesi ile ortaya çıktı iddia edildi. Peki vatandaş Corona Virüsünün ne olduğunu ve korunmak için ne yapılması gerektiğini biliyor mu? Bizde İnternethaber olarak halka Corona Virüsü nedir ve korunmak için neler yapmalıyız diye sorduk...

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